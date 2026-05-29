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Declaran segunda Preemergencia Ambiental del año para la RM: revisa restricciones para este sábado

Las autoridades hicieron un llamado a respetar las restricciones y tomar precauciones ante el aumento de los niveles de contaminación.

Javiera Rivera

Declaran segunda Preemergencia Ambiental del año para la RM: revisa restricciones para este sábado

Declaran segunda Preemergencia Ambiental del año para la RM: revisa restricciones para este sábado

La Delegación Presidencial Metropolitana decretó Preemergencia Ambiental para este sábado 30 de mayo en la Región Metropolitana, tras una recomendación de la Seremi del Medio Ambiente.

Medidas y restricciones

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos los equipos a pellets, en toda la región.

Además, el transporte de carga con sello verde cuyas patentes terminen en 6 y 7 no podrá circular entre las 10:00 y las 18:00 horas en la Provincia de Santiago, además de Puente Alto y San Bernardo.

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Asimismo, continúan vigentes las restricciones para vehículos sin sello verde, motocicletas antiguas y transporte de carga sin sello verde, según el calendario establecido por la autoridad.

Las autoridades también reiteraron la prohibición de quemas agrícolas y recomendaron evitar la actividad física intensa al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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