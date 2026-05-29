Unión La Calera continúa hundido en el fondo de la tabla de la Liga de Primera con apenas 11 puntos, y el empate sin goles de este viernes ante Universidad de Concepción no genera demasiadas ilusiones respecto a la lucha por la permanencia.

Sin embargo, existe un elemento imposible de ignorar en la campaña de los “cementeros”: la resta de seis puntos producto de sus triunfos ante Cobresal y Everton en las dos primeras fechas del campeonato, sanción aplicada por haber alineado a seis extranjeros en cancha. En el centro de la polémica está la situación de Axel Encinas y si contaba o no con un permiso que le permitiera no ocupar cupo de extranjero.

El cuadro de la Región de Valparaíso ya vio ratificada la sanción por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que decidió llevar el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Tras la igualdad frente al “Campanil”, el entrenador Martín Cicotello salió en defensa de la campaña de su equipo y lanzó una dura reflexión sobre la polémica.

“Los puntos que tenemos en la tabla oficial no son los reales, y cada vez que pueda lo voy a reafirmar. Seguramente tendríamos que tener algunos más, pero nosotros creemos que estamos para pelear en ambos frentes”, afirmó el técnico argentino, quien también valoró la campaña que están haciendo en Copa de la Liga, donde tienen la ventaja para clasificar en su grupo.