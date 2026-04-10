En la edición de Los Tenores de este viernes 10 de abril, nuestros panelistas adelantaron el desarrollo de la fecha 9 de la Liga de Primera 2026, que arrancará esta noche con el duelo entre O’Higgins y Huachipato en Rancagua.

Cristian Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Manolo Fernández comentaron las declaraciones de Fernando Gago en la antesala de la visita de Universidad de Chile a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzun de Chillán.

Además, escucharon el diálogo de Jonathan Villagra en exclusiva con ADN Deportes y conocieron el resultado del amistoso entre Colo Colo y Deportes Colchagua que se disputó esta mañana a puertas cerradas en el Estadio Monumental.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 10 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde el panel también repasó los últimos movimientos al interior de la ANFP.