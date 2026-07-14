Sorpresa en el espectáculo: encuentran sin vida a bailarín que trabajó con Rosalía y Rauw Alejandro

Este martes se confirmó la muerte de un reconocido bailarín que trabajó con Rosalía y Rauw Alejandro, luego de permanecer desaparecido durante dos días en el suroeste de Miami.

Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años, más conocido como “Myke Moves”, fue encontrado en las inmediaciones de las vías del tren, específicamente en el sector de la avenida 162 con la calle 138, en el suroeste de Miami.

La información fue entregada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que no entregó mayores detalles sobre las causas del fallecimiento.

El rastro de Michael Leones se había perdido el pasado domingo 12 de julio, luego de que fuera visto por última vez saliendo de un complejo residencial.

Tras su desaparición, la policía emitió una ficha de búsqueda. Sin embargo, el documento instaba a la ciudadanía a actuar con extrema precaución en caso de tomar contacto con él, sin entregar detalles sobre las razones de esa advertencia ni sobre su estado previo.