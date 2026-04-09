“La selección es un objetivo; estoy con confianza y quiero alcanzar mi mejor versión, que aún no ha llegado”

Jonathan Villagra atraviesa su mejor momento con la camiseta de Colo Colo. El defensor chileno, que llegó a los albos a mediados del 2024 y debió armarse de paciencia tras una complicación de salud que lo dejó prácticamente sin minutos hasta el 2025, hoy disfruta de una dulce revancha en el Estadio Monumental.

El formado en Unión Española logró dar vuelta la página y, con la llegada de Fernando Ortiz, encontró su mejor versión en el “Cacique”. Acompañado de Arturo Vidal y Joaquín Sosa, se transformó en pieza inamovible en la zaga alba, siendo titular en 10 de los 11 partidos del equipo en la presente temporada.

En ese contexto, el zaguero de 25 años conversó en exclusiva con ADN Deportes, donde profundizó en su gran presente en Macul e hizo un repaso de la compleja campaña que vivió Colo Colo en 2025.

“El año pasado fue un año complicado, no nos salieron las cosas. Era el año centenario y no fue muy bueno. Se nos criticó mucho y no solo en lo personal, sino en lo grupal. Este año teníamos que revertir eso, mostrar otra cara y empezar a darle una alegría a la gente”, reconoció Villagra.

- ¿Cómo ha recibido las críticas desde su llegada a Colo Colo?

Para mí, en lo personal, fue un cambio grande pasar de un equipo más bajo a Colo Colo. Es grande en todos los ámbitos, no solo de la gente, sino en lo que es el día a día. Uno tiene que ir acomodándose, agarrando confianza y trabajar. Las críticas aquí son mucho más grandes que en otro equipo. Colo Colo es todo Chile y te van a criticar mientras estés bien o estés mal. Uno tiene que aceptar cuando no lo está pasando bien, recibir y trabajar, porque en un momento el trabajo te lleva a dar vuelta la página y mostrar tu mejor versión.

- ¿Cuáles son los objetivos personales y colectivos que se ha trazado esta temporada?

Tenemos esa deuda de lo que fue el año pasado. Este año no tenemos competencia internacional y Colo Colo año tras año debería estar participando en cada una de ellas. Este año nuestro objetivo grupal es salir campeón, competir en los tres campeonatos que tenemos y tratar de ganarlos.

- ¿Da rabia no estar en una competencia internacional?

Sí, da rabia. Colo Colo es Chile y nos gustaría a todos verlo participar en una copa.

- ¿Qué significa contar con Arturo Vidal cuando asume ese rol de último hombre en la defensa?

Tener a Arturo es jerarquía, experiencia. Te ayuda bastante, pero también podemos jugar con dos, se puede meter otro y nos hemos ido acomodando a eso. Eso es lo bueno también, que si no está un jugador, puede participar el otro y lo va a hacer de la mejor forma.

- Han recibido muy pocos goles en lo que va de la temporada...

Sí, nos han convertido muy pocos goles porque trabajamos en la semana, buscamos esa solidez defensiva para darle esa seguridad al equipo y que ellos después hagan su pega de la mitad para adelante. Pero que nos vean primero seguro a nosotros, para que ellos trabajen después.

- ¿Está la selección entre sus objetivos? Con su presente en Colo Colo, ¿siente que puede meterse en la discusión por el recambio?

Sí, todo jugador quiere estar en la selección, pero hoy estoy con la mente puesta acá. Estoy ganando confianza, quiero sumar acá y buscar mi mejor versión, que es la que he estado trabajando y creo que aún no ha llegado. Mientras me acerque y llegue, creo que lo demás se va a ir dando solo.