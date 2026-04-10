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Danilo Díaz es premiado en la edición 2026 de los AIPS Sport Media Awards

El comentarista de ADN Deportes quedó entre los mejores en la categoría “Mejor columna de opinión”.

Carlos Madariaga

Danilo Díaz es premiado en la edición 2026 de los AIPS Sport Media Awards

Danilo Díaz es premiado en la edición 2026 de los AIPS Sport Media Awards / AIPS Media

Este viernes, en Lausanne, Suiza, se desarrolló la premiación 2026 de los AIPS Sports Media Awards (Asociación Internacional de Prensa Deportiva, por sus siglas en inglés).

En dicha instancia nos representó, como ADN, Danilo Díaz, quien ya había sido condecorado en 2023 por una investigación periodística sobre el arbitraje.

En esta edición, el “Tenor del Pueblo” estuvo nominado entre los candidatos a ganar el premio por la mejor columna de opinión.

Todo por su texto titulado “Horror, brutalidad y negligencia criminal”, publicada en el sitio En Cancha, donde ahondó en la serie de irregularidades que marcaron el enfrentamiento entre hinchas de la U de Chile e Independiente en Avellaneda por Copa Sudamericana.

Danilo Díaz se quedó con el tercer premio a esta categoría en los AIPS Sports Media Awards, donde el chino Thianhao Shen se quedó con el primer premio. ¡Felicitaciones, Danilo!

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