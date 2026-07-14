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Minsal da por finalizado el Plan de Alerta Oncológica tras iniciar la atención del 95% de los pacientes con retrasos

La medida permitió reducir las listas de espera en 90 días y el Ejecutivo prepara un nuevo mecanismo para asegurar atención oportuna cuando se incumplan los plazos GES.

Martín Neut

May Chomali

May Chomali / Oscar Guerra

El Ministerio de Salud dio por concluido este martes el Plan de Alerta Oncológica, estrategia extraordinaria implementada hace 90 días para reducir las listas de espera de pacientes con cáncer.

Según el balance entregado por la cartera, el plan permitió iniciar la atención o cumplir las garantías del 95% de los más de 30 mil casos que presentaban retrasos prolongados.

Durante la presentación, la ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que la experiencia evidenció la necesidad de realizar cambios de fondo en el sistema.

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“Tenemos algunos equipos trabajando y mirando cuál es el problema estructural que tenemos en el sector", afirmó, añadiendo que las demoras “no son solamente un problema de falta de recursos”.

El compromiso del Minsal

La secretaria de Estado también anunció que el Minsal trabaja para que las garantías GES oncológicas que superen su plazo legal sean derivadas automáticamente a un segundo prestador.

“Nuestro compromiso es que de aquí a un breve plazo, ningún paciente con una garantía oncológica se va a vencer. El día que se venza, va a tener una derivación automática", aseguró.

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May Chomalí / Sebastian Beltran Gaete

El 95% de personas en espera ya iniciaron su atención

Por su parte, el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, informó que de los 30.348 registros de espera prolongada identificados, 28.681 ya iniciaron su atención o cumplieron su garantía.

“El 95% de estas personas que estaban con tiempo de espera prolongada tienen atenciones iniciadas o garantías cumplidas”, destacó.

Tras conocerse el balance, distintas autoridades y expertos valoraron los resultados de la iniciativa, aunque advirtieron que el desafío será evitar que las listas de espera vuelvan a aumentar mediante cambios permanentes en la gestión de la red asistencial.

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