¿Teletrabajo por el temporal? Gobierno aclara que no tiene facultades para obligar a las empresas, pero hizo un llamado a la “buena voluntad”

A medida que el sistema frontal avanza con fuerza desde el sur y se prepara para golpear la zona central del país con intensas precipitaciones, una de las mayores interrogantes entre los trabajadores de cara al viernes 17 de julio es la posibilidad de realizar teletrabajo para evitar los colapsos viales.

La respuesta del Ejecutivo llegó durante el último balance preventivo emitido desde las oficinas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la inquietud de frente y aclaró que el Gobierno no cuenta con las atribuciones legales para imponer esta modalidad en el sector privado.

Explicó que, si bien se prevén lluvias de gran intensidad en las regiones bajo emergencia meteorológica, la jornada laboral del viernes se mantiene inalterada desde el punto de vista legal.

Sin embargo, instó a las jefaturas a ser flexibles y empáticas con la realidad de sus trabajadores: “El llamado que hace el Gobierno es a la prudencia, a la buena voluntad, a la comprensión, pero no hay una instrucción”, enfatizó Pavez.

El llamado final de las autoridades es a planificar los traslados con anticipación, mantenerse informados respecto a los cortes de calles o del transporte público, y actuar con máxima prudencia durante las horas de mayor intensidad del sistema frontal.

La región Metropolitana se prepara para la llegada de un intenso sistema frontal que afectará a la zona central durante los próximos días, con lluvias, fuertes vientos y riesgo de inundaciones, remociones en masa y desbordes de cauces.

El fenómeno, reforzado por un río atmosférico categoría 5, tendrá su mayor intensidad entre jueves y viernes. Ante esto, el Gobierno decretó Emergencia Preventiva en diez regiones y anunció la suspensión de clases en la RM y otras cuatro regiones para el viernes.