Finalizada la fecha 8 de la Liga de Primera, la acción de la siguiente jornada del fútbol chileno en Primera División toma importancia, pese a que solo se jugarán siete de los ocho partidos programados.

La novena jornada arrancará este viernes 10 de abril desde las 20:00 horas en el Codelco El Teniente entre O’Higgins y Huachipato.

Para el sábado 11 están programados el grueso de encuentros, donde destacan la visita de la UC al Audax Italiano en La Florida, así como el choque entre Palestino y Deportes Limache en La Cisterna.

El domingo 12 el duelo excluyente será el que disputen Ñublense y la Universidad de Chile en el Nelson Oyarzún de Chillán. Ese mismo día, la Universidad de Concepción será local ante Cobresal.

La fecha 9 terminará el lunes 13 en Calera, cuando el conjunto ‘cementero’ reciba la visita de Deportes Concepción. Aplazado para el domingo 3 de mayo quedó el compromiso entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la participación en Copa Libertadores de los ‘piratas’.

Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026

Los partidos de la novena jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 10 de abril

20:00 hrs | O’Higgins vs. Huachipato | Codelco El Teniente

Sábado 11 de abril

15:00 hrs | Deportes La Serena vs. Everton | La Portada

| 17:30 hrs | Audax Italiano vs. Universidad Católica | Bicentenario La Florida

| 20:00 hrs | Palestino vs. Deportes Limache | Municipal La Cisterna

Domingo 12 de abril

17:30 hrs | Ñublense vs. Universidad de Chile | Bicentenario Nelson Oyarzún

| 20:00 hrs | Universidad de Concepción vs. Cobresal | Ester Roa Rebolledo

Lunes 13 de abril

20:00 hrs | Unión La Calera vs. Deportes Concepción | Nicolas Chahuán Nazar

Domingo 3 de mayo

17:30 hrs | Colo Colo vs. Coquimbo Unido | Monumental