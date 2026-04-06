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PROGRAMACIÓN. Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026: dónde, cuándo y cómo ver los partidos en vivo, en directo, online y en TV

La siguiente jornada del fútbol chileno se jugará entre viernes y lunes, pero con un partido reprogramado para el mes de mayo.

Gonzalo Miranda

Estadio Nelson Oyarzún de Chillán

Estadio Nelson Oyarzún de Chillán

Finalizada la fecha 8 de la Liga de Primera, la acción de la siguiente jornada del fútbol chileno en Primera División toma importancia, pese a que solo se jugarán siete de los ocho partidos programados.

La novena jornada arrancará este viernes 10 de abril desde las 20:00 horas en el Codelco El Teniente entre O’Higgins y Huachipato.

Para el sábado 11 están programados el grueso de encuentros, donde destacan la visita de la UC al Audax Italiano en La Florida, así como el choque entre Palestino y Deportes Limache en La Cisterna.

El domingo 12 el duelo excluyente será el que disputen Ñublense y la Universidad de Chile en el Nelson Oyarzún de Chillán. Ese mismo día, la Universidad de Concepción será local ante Cobresal.

La fecha 9 terminará el lunes 13 en Calera, cuando el conjunto ‘cementero’ reciba la visita de Deportes Concepción. Aplazado para el domingo 3 de mayo quedó el compromiso entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la participación en Copa Libertadores de los ‘piratas’.

Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026

Los partidos de la novena jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 10 de abril

  • 20:00 hrs | O’Higgins vs. Huachipato Codelco El Teniente

Sábado 11 de abril

  • 15:00 hrs | Deportes La Serena vs. Everton La Portada
  • 17:30 hrs | Audax Italiano vs. Universidad Católica Bicentenario La Florida
  • 20:00 hrs | Palestino vs. Deportes Limache Municipal La Cisterna

Domingo 12 de abril

  • 17:30 hrs | Ñublense vs. Universidad de Chile Bicentenario Nelson Oyarzún
  • 20:00 hrs | Universidad de Concepción vs. Cobresal Ester Roa Rebolledo

Lunes 13 de abril

  • 20:00 hrs | Unión La Calera vs. Deportes Concepción Nicolas Chahuán Nazar

Domingo 3 de mayo

  • 17:30 hrs | Colo Colo vs. Coquimbo Unido Monumental
ADN

Así se jugará la fecha 9 de la Liga de Primera

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