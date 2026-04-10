Fin de una era en Universidad Católica: Juan Tagle dejará la presidencia de Cruzados / Diego Martin

Este viernes, Juan Tagle anunció que dejará la presidencia de Cruzados luego de 10 años al mando de Universidad Católica.

“Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo”, señaló el mandamás de la UC a través de un comunicado oficial.

“De esta manera, luego de haber participado por 16 años en el directorio de Cruzados, incluyendo 10 años como presidente, a partir de la fecha señalada dejaré de ser presidente de Cruzados y miembro de su directorio”, agregó el abogado.

En el mismo comunicado, Juan Tagle le dejó un mensaje a quienes integren el nuevo directorio de Cruzados: “Les deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo”.

“Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por esta institución. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido. ¡Gracias a la vida por ser cruzado!”, concluyó el dirigente.