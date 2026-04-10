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Fin de una era en Universidad Católica: Juan Tagle dejará la presidencia de Cruzados

A través de un comunicado oficial, el mandamás de la UC anunció que no seguirá en el cargo luego de 10 años al mando del club.

Daniel Ramírez

Fin de una era en Universidad Católica: Juan Tagle dejará la presidencia de Cruzados

Fin de una era en Universidad Católica: Juan Tagle dejará la presidencia de Cruzados / Diego Martin

Este viernes, Juan Tagle anunció que dejará la presidencia de Cruzados luego de 10 años al mando de Universidad Católica.

“Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo”, señaló el mandamás de la UC a través de un comunicado oficial.

“De esta manera, luego de haber participado por 16 años en el directorio de Cruzados, incluyendo 10 años como presidente, a partir de la fecha señalada dejaré de ser presidente de Cruzados y miembro de su directorio”, agregó el abogado.

En el mismo comunicado, Juan Tagle le dejó un mensaje a quienes integren el nuevo directorio de Cruzados: “Les deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo”.

“Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por esta institución. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido. ¡Gracias a la vida por ser cruzado!”, concluyó el dirigente.

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