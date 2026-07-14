Brilló en Europa y hoy revoluciona el fútbol chileno con un sorpresivo pedido: “Llévame a Colo Colo”

El lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado volvió a reencontrarse con Matías Fernández y sorprendió en redes sociales con un particular pedido al exvolante chileno, con quien compartió equipo en Fiorentina.

El zaguero de 38 años, que finalizó su contrato con el Pisa de Italia el pasado 30 de junio, publicó en su cuenta de Instagram una historia junto al “Matigol” y dejó un inesperado mensaje.

“Que alegría verte panita, llévame para el Colo Colo”, escribió el ex Chelsea, Juventus e Inter de Milán junto a emojis de risa. La frase rápidamente se viralizó, generando comentarios y especulaciones sobre su posible arribo al fútbol chileno.

En la fotografía también aparecen el seleccionado colombiano Yerry Mina, el delantero Juan Manuel Rengifo y Andrei Martínez, representante de los tres jugadores cafeteros presentes en la postal.

Matías Fernández, en tanto, no tardó en reaccionar y compartió otra historia en la que escribió: “Grande parce, siempre es un gusto verlo!! Parce ya lo veo vestido con la del Popular!!”.

Cuadrado actualmente se encuentra sin club, aunque desde Colombia aseguran que está cerca de volver al fútbol de su país. De todas formas, la interacción despertó la ilusión de los hinchas de Colo Colo, que rápidamente imaginaron al colombiano vistiendo la camiseta alba.