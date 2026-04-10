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“Soy muy claro con cada jugador”: la tajante respuesta de Gago por las bajas sensibles de la U

El técnico de Universidad de Chile actualizó la situación de Juan Martín Lucero y Charles Aránguiz. También abordó la operación de Octavio Rivero.

Daniel Ramírez

Rocío Ayala / ADN Deportes

Rocío Ayala / ADN Deportes

Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, habló este viernes en conferencia de prensa y actualizó la situación de Juan Martín Lucero y Charles Aránguiz, dos bajas sensibles de la U en sus últimos partidos.

“Lucero está en lo último de su proceso de recuperación, así que está muy bien”, señaló el DT sobre el delantero argentino, quien no alcanzará a llegar al cotejo del domingo contra Ñublense.

En el caso de Aránguiz, el entrenador azul comentó: “Charles también está en el último proceso de la recuperación. La semana que viene podría empezar a incorporar algunos entrenamientos”.

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“Yo siempre soy muy claro con cada jugador que viene de una lesión: cuando el futbolista se recupera, trato de que no se vuelva a lesionar nunca más. Entonces, hay que ver el día a día. No tengo un plazo específico”, agregó Fernando Gago.

Además, el estratega trasandino se refirió a la operación de Octavio Rivero y fue tajante ante la opción de ir al mercado para buscar otro delantero.

“En estos momentos no me corresponde hablar de refuerzos cuando hay jugadores en el vestuario. Respecto a la operación de Octavio, es un proceso donde deberá tener paciencia y tendrá que recuperarse lo más rápido posible para poder estar en el campo de juego”, sostuvo.

En cuanto al próximo partido contra Ñublense, el técnico de la U mencionó: “Creo que será un partido intenso, sabiendo lo que puede proponer el rival y lo que nosotros vamos a querer hacer. Necesitamos la victoria e iremos a buscarla desde el juego”.

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