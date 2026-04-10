Este viernes por la noche, Cobreloa igualó con Unión Española por la séptima fecha de la Primera B.

En este caso, en Santa Laura no se repitió lo que ocurrió con padre e hijo en el cuadro loíno hace un mes.

Nos referimos a Rodolfo y Youseff González, pues el experimentado central jugó todo el partido en Independencia, mientras que el joven defensor vio el encuentro desde la banca.

Aun así, el compartir plantel es moneda frecuente ya entre ambos. “Es una situación que me llena de orgullo, de satisfacción. Se lo ha ganado con creces; en la semana firmó su contrato profesional. Creo que tiene un gran futuro”, comentó Rodolfo González en ADN Deportes.

“No es una situación habitual, pero trato de llevarla lo más ameno posible y disfrutando. Él lo tiene más que claro: en la cancha sabe como soy, más pesado, pero cuando hay que corregir, se corrige, y cuando hay que felicitarlo, lo hago. En la familia están todos felices”, resaltó el zaguero, mientras que su hijo valora la relación dentro y fuera de la cancha.

Me ha enseñado harto, mis compañeros también nos ayudan harto a los juveniles (...) Trato de aprovecharlo harto, hay que ser como una esponja y absorber harto", resaltó Youssef González en ADN Deportes, valorando el haber firmado su primer contrato como jugador profesional.

“Es un paso importante, ojalá sea el primero de muchos. Es un pasito, la ambición es grande y siempre quiero ir por más”, cerró el juvenil de 18 años.