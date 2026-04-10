Una fiesta familiar para la Femenina: el lado B de la derrota de Chile ante Argentina en Valparaíso / Pablo Ovalle Isasmendi

La selección chilena femenina sufrió una dura derrota por la cuenta mínima ante su similar de Argentina por la quinta fecha de la Liga de las Naciones.

ADN.CL estuvo presente en el Elías Figueroa de Valparaíso y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Desafío al frío

Poco más de dos mil hinchas llegaron al Elías Figueroa para acompañar al equipo de Luis Mena. Una fiesta familiar con muchos niños que llegaron a apoyar a La Roja Femenina abrigados hasta por si acaso.

“Qué son esos uniformes”

Tras la entonación de los himnos, muchos se preguntaron: “¿Qué son esos uniformes?“ Eso, claro, porque tanto Chile como Argentina saltaron a Playa Ancha con sus indumentarias alternativas, poco clásicas para el rojo de Chile o la albiceleste de Argentina.

El reto de Tiane

Confundida en los primeros minutos, Anaís Fuentes se equivocó groseramente, lo que casi se transformó en el primero de las trasandinas. Molesta, la capitana de La Roja le gritó en el oído para volver a meterla en el partido. De ahí en más, la defensora de Colo Colo no falló.

Un VAR pifiado

Mientras la jueza brasileña revisaba la mano que más tarde cobró, los hinchas en Andes pifiaron hasta que se aburrieron. “¿Qué estás revisando?”, gritaban todas y todos.

Bonsegundo despertó a toda Playa Ancha

Tras el primero de las trasandinas, el público despertó y comenzó a cantar y apoyar con más fuerza a las chilenas para buscar un empate que, cerrado el primer tiempo, no llegó.

El café acompañó el entretiempo

Si el frío le dio la bienvenida a los hinchas chilenos en el Elías Figueroa, lo del entretiempo fue mucho. Tras el primer tiempo, la temperatura bajó y en extremo en Valparaíso, por lo que el café fue más que cotizado por los fanáticos.

“Hay que cantar con más fuerza si vamos perdiendo”

Abajo en el marcador, la presión para las de Mena era evidente: conseguir al menos el empate. Conscientes de aquello, en las tribunas se comenzó a escuchar el clásico “hay que cantar con más fuerza…”, como si fuera un partido de Santiago Wanderers.

El show de Charly

Histriónica como ella sola, la árbitra brasileña Charly Straub se robó las miradas, y pifias, del público chileno. Muy expresiva, buena para gritar y excesivamente protagonista, la jueza colmó la paciencia de los hinchas que no se cansaron de gritarle improperios.

“Hijas de Milei…”

Frustrados por el resultado, en la galería lo que más se escuchó contra las trasandinas fue el insulto en alusión al polémico mandatario argentino, nada querido en Valparaíso.