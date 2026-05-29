Ñublense regresó a los triunfos en la Liga de Primera 2026, luego de imponerse este viernes por 1-0 frente a Cobresal en el duelo que abrió la fecha 14, disputado en el Estadio El Cobre de El Salvador.

La apertura de la cuenta llegó rápidamente. Al minuto 13, Christian Moreno tocó el balón con su brazo dentro del área y, tras la revisión del VAR, el árbitro Claudio Díaz no dudó en sancionar penal a favor de los “Diablos Rojos”.

Desde los doce pasos, Ignacio Jeraldino no perdonó y sacó un potente remate cruzado que dejó sin opciones al portero Alejandro Santander, estableciendo el 1-0 para el equipo dirigido por Juan José Ribera.

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Ignacio Jeraldino no tuvo problemas para anotar el 1-0 de Ñublense en su visita a Cobresal, en este #MatchdayViernes que da el vamos a la Fecha 14 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Con la desventaja, el local tomó el control del balón y buscó insistentemente el empate. La ocasión más clara para los dirigidos por Gustavo Huerta llegó en el complemento, cuando a los 59’, Bryan Carvallo llegó hasta la línea de fondo y envió un centro que se paseó por el arco de Nicola Pérez, aunque nadie llegó a conectar el balón.

Más tarde, a los 75’, los “Legionarios” consiguieron marcar la igualdad mediante un cabezazo de Steffan Pino, pero la conquista fue anulada por posición de adelanto, ahogando el grito de gol en El Salvador.

El elenco de Chillán, en tanto, se mantuvo sólido en defensa y supo resistir los últimos intentos del conjunto nortino, asegurando así tres puntos clave en su regreso al sur del país.

Con este resultado, Ñublense cortó una racha negativa de cuatro partidos sin conocer de triunfos y escaló al cuarto lugar de la tabla con 21 puntos, quedando a nueve del líder Colo Colo.

Por su parte, Cobresal sumó su décima derrota en el torneo y se mantuvo en la antepenúltima posición con 13 unidades, con la preocupación de poder caer a la zona de descenso si Deportes Concepción (11) vence este sábado a Universidad de Chile (17).

En la jornada 15 de la Liga de Primera, los “Diablos Rojos” recibirán a Huachipto el sábado 13 de junio a las 20:00 horas en Chillán, mientras que los “Mineros” jugarán como visitante ante Colo Colo ese mismo sábado desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.