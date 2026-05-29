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VIDEO. No lo quería soltar: perro antidrogas se lanza contra bolsillo de vicealmirante en plena ceremonia de la Armada de Chile

El registro generó amplio revuelo en redes sociales y dejó daños menores en la vestimenta del funcionario involucrado.

Martín Neut

Perro antidrogas se lanza contra bolsillo de vicealmirante

Perro antidrogas se lanza contra bolsillo de vicealmirante

Una ceremonia oficial de la Armada realizada en la región de Valparaíso terminó convirtiéndose en viral luego que un perro antidrogas se lanzara sobre un vicealmirante en pleno escenario.

El hecho ocurrió el pasado 7 de mayo durante el cierre del “Segundo Curso de Formación de Binomios Caninos”, actividad en la que personal de Aduanas capacitó durante más de un mes a cinco funcionarios de la Policía Marítima y cuatro perros especializados en detección de drogas como marihuana y cocaína.

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Según videos difundidos en redes sociales, uno de los canes de raza Belga Malinois se abalanzó directamente hacia el bolsillo del pantalón de uno de los oficiales mientras los participantes se encontraban sobre el escenario.

Desde la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) confirmaron que el funcionario involucrado corresponde al vicealmirante Arturo Oxley. Además, explicaron que la reacción del animal respondió a “su edad, temperamento y nivel de activación”.

La Armada detalló que el oficial no sufrió lesiones y que solo terminó con rasgaduras en su uniforme producto del incidente. En tanto, el perro se mantiene en buenas condiciones y continúa bajo supervisión y proceso de reentrenamiento por parte del Departamento de Policía Marítima.

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