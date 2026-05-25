PREVIA. Con el regreso de la U y dos visitas peligrosas para Colo Colo y la UC: así se jugará la fecha 14 de la Liga de Primera
La nueva jornada del Campeonato Nacional 2026 se disputará entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo.
Ayer domingo culminó parcialmente la disputa de la fecha 13 de la Liga de Primera, a falta de un partido que se desarrollará en junio.
Por lo mismo, ya muchos miran a la jornada 14, la cual arrancará el viernes 29 de mayo con dos juegos, donde destaca el choque por la zona baja entre la U de Concepción y Unión La Calera.
Revisa también:
El sábado 30 de mayo, la acción estará monopolizada por la visita del líder, Colo Colo, a Deportes La Serena; y el regreso a la acción de la U de Chile, que se medirá ante Deportes Concepción.
En tanto, el domingo 31 de mayo habrá cuatro encuentros, donde resalta el choque en Talcahuano entre Huachipato y la UC.
La programación de la fecha 14 de la Liga de Primera
Viernes 29 de mayo
18:00 hrs | Cobresal vs. Ñublense | El Cobre
20:30 hrs | Universidad de Concepción vs. Unión La Calera | Ester Roa Rebolledo
Sábado 30 de mayo
15:00 hrs | Deportes La Serena vs. Colo Colo | La Portada
17:30 hrs | Universidad de Chile vs. Deportes Concepción | Nacional
Domingo 31 de mayo
12:30 hrs | Deportes Limache vs. Coquimbo Unido | Lucio Fariña
15:00 hrs | Huachipato vs. Universidad Católica | Estadio Huachipato
17:30 hrs | O’Higgins vs. Everton | Codelco El Teniente
20:00 hrs | Palestino vs. Audax Italiano | La Cisterna
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