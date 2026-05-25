Ayer domingo culminó parcialmente la disputa de la fecha 13 de la Liga de Primera, a falta de un partido que se desarrollará en junio.

Por lo mismo, ya muchos miran a la jornada 14, la cual arrancará el viernes 29 de mayo con dos juegos, donde destaca el choque por la zona baja entre la U de Concepción y Unión La Calera.

El sábado 30 de mayo, la acción estará monopolizada por la visita del líder, Colo Colo, a Deportes La Serena; y el regreso a la acción de la U de Chile, que se medirá ante Deportes Concepción.

En tanto, el domingo 31 de mayo habrá cuatro encuentros, donde resalta el choque en Talcahuano entre Huachipato y la UC.

La programación de la fecha 14 de la Liga de Primera

Viernes 29 de mayo

18:00 hrs | Cobresal vs. Ñublense | El Cobre

20:30 hrs | Universidad de Concepción vs. Unión La Calera | Ester Roa Rebolledo

Sábado 30 de mayo

15:00 hrs | Deportes La Serena vs. Colo Colo | La Portada

17:30 hrs | Universidad de Chile vs. Deportes Concepción | Nacional

Domingo 31 de mayo

12:30 hrs | Deportes Limache vs. Coquimbo Unido | Lucio Fariña

15:00 hrs | Huachipato vs. Universidad Católica | Estadio Huachipato

17:30 hrs | O’Higgins vs. Everton | Codelco El Teniente

20:00 hrs | Palestino vs. Audax Italiano | La Cisterna