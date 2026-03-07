“Hay que tener personalidad para jugar acá”: Padre e hijo festejaron en cancha la goleada de Cobreloa en la Primera B / Pablo Ovalle Isasmendi

Cobreloa tuvo una jornada de sábado más que peculiar al recibir en Calama a Curicó Unido.

Los naranjas dispusieron de todo su poderío ofensivo para golear 5-1, con el argentino Gustavo Gotti como gran figura tras anotar un triplete, sumándose a los tantos de Bastián San Juan y Sebastián Zúñiga.

Más allá de este triunfo que los instala como punteros de la Primera B, también tuvo otra particularidad, pues debutó como profesional el lateral Youssef González.

Hasta ahí nada extraño, pero en los últimos minutos, el defensa de 18 años pudo compartir cancha con su padre, el veterano Rodolfo González.

“Tuvo una buena actuación, asi que contento. Es su primer partido y demostró mucha personalidad”, dijo el central, emocionado, en diálogo con TNT Sports.

“Todavía no lo asimilo, pero estoy contento. No tengo más palabras para este momento. Hay que tener personalidad para jugar en Cobreloa”, respondió a su vez Youssef González, feliz por su primer partido y la goleada del equipo.