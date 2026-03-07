;

“Hay que tener personalidad para jugar acá”: Padre e hijo festejaron en cancha la goleada de Cobreloa en la Primera B

Rodolfo González pudo jugar los descuentos con su hijo, Youssef González, que hizo su debut profesional para un contundente triunfo sobre Curicó Unido.

Carlos Madariaga

“Hay que tener personalidad para jugar acá”: Padre e hijo festejaron en cancha la goleada de Cobreloa en la Primera B

“Hay que tener personalidad para jugar acá”: Padre e hijo festejaron en cancha la goleada de Cobreloa en la Primera B / Pablo Ovalle Isasmendi

Cobreloa tuvo una jornada de sábado más que peculiar al recibir en Calama a Curicó Unido.

Los naranjas dispusieron de todo su poderío ofensivo para golear 5-1, con el argentino Gustavo Gotti como gran figura tras anotar un triplete, sumándose a los tantos de Bastián San Juan y Sebastián Zúñiga.

Revisa también:

ADN

Más allá de este triunfo que los instala como punteros de la Primera B, también tuvo otra particularidad, pues debutó como profesional el lateral Youssef González.

Hasta ahí nada extraño, pero en los últimos minutos, el defensa de 18 años pudo compartir cancha con su padre, el veterano Rodolfo González.

“Tuvo una buena actuación, asi que contento. Es su primer partido y demostró mucha personalidad”, dijo el central, emocionado, en diálogo con TNT Sports.

“Todavía no lo asimilo, pero estoy contento. No tengo más palabras para este momento. Hay que tener personalidad para jugar en Cobreloa”, respondió a su vez Youssef González, feliz por su primer partido y la goleada del equipo.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad