46 personas tienen prohibición de ingreso a los estadios en Chile por 30 años o más: ¿qué club tiene a sus hinchas por más tiempo castigados? / VICTOR HUENANTE

En ADN Deportes tuvimos acceso, por Ley de Transparencia, al castastro histórico desde la primera vez que se aplicó el derecho de admisión en el fútbol chileno, el 20 de octubre de 2010.

En 2024 se aplicaron modificaciones a los niveles de sanción, donde la prohibición de acceso a los estadios tuvo un aumento en las sanciones tipificadas, que pasaron de rangos iniciales de seis meses a cinco años a un período mayor, con un mínimo de un año y un máximo de diez.

Sin embargo, hay que considerar que, en la primera edición, la categoría más grave solo incluía el “porte de armas de fuego, hechizas o artefactos explosivos”, pero con la modificación se incorporaron otras seis conductas, algunas de las cuales antes estaban en categorías inferiores. Por ejemplo, el lanzamiento de una bengala pasó de tener una sanción de tres años a una de diez.

El 2025 fue histórico, siendo el año donde más se han aplicado castigos llegando a un total de 1.375. De hecho, 13 clubes tuvieron su peak de sanciones: Colo Colo (432), Universidad de Chile (363), Coquimbo Unido (97), Deportes La Serena (82), Ñublense (60), Everton (43), Deportes Iquique (36), Audax Italiano (36), Cobreloa (30), Rangers (12), Huachipato (10), Deportes Santa Cruz (5), Deportes Limache (3).

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Duración de los castigos

En el promedio del compilado, la sanción más frecuente entre los castigados es de un año, con 1.826; seguido de 1.522 hinchas con prohibición por tres años.

El mayor registro lo marcan 46 personas que tienen castigos superiores a 30 años, siendo el récord los 82 años que cumplirá en 2106 una persona por ingreso al estadio por lugar no habilitado, vulneración de prohibición judicial, riña, causar lesiones y daños, además de lanzar objetos contundentes en el partido por Copa Libertadores entre Colo Colo y Monagas en 2023.

¿Cuál es el tiempo promedio de las sanciones? Van entre dos a nueve años, siendo el club con un tiempo mayor de castigos la Universidad de Chile, cuyos hinchas apercibidos por la ley promedian 7,6 años fuera de los estadios.

Luego, le siguen los castigados por partidos organizados por la ANFP (Supercopa, final de Copa Chile, selección chilena), que promedian 6,55 años.

¿Y los otros grandes? Universidad Católica promedia castigados por 4,1 años y recién aparece Colo Colo con un promedio de 3,7 años entre quienes han sido castigados.