Figura de O’Higgins se mete entre los mejores jugadores de América: el importante premio que recibió

O’Higgins fue hasta Colombia para vencer a Millonarios y asegurar su clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana, en un partido donde tuvo que sufrir más de la cuenta para llevarse los tres puntos.

Uno que destacó por sobre los demás en aquella defensa del área que hizo el elenco rancagüino fue Alan Robledo, zaguero argentino que fue impasable tanto por suelo como por aire, imponiéndose siempre en los duelos ante Rodrigo Contreras y Radamel Falcao.

Esta gran actuación del central argentino le valió para ser reconocido por la Conmebol en el once ideal de la última fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana, acompañando por otras grandes figuras de la competencia.

Ahora, Robledo junto a O’Higgins tendrán la dura misión de enfrentar a Boca Juniors en los playoffs de la competencia. En caso de avanzar, les esperará Deportivo Recoleta en los octavos de final.