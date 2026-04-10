Cobreloa no logra alejarse en la cima de la tabla de la Primera B / Twitter @UEoficial

En un partido histórico, considerando que no todos los días se enfrentan dos finalistas de Copa Libertadores, y menos en el ascenso, Unión Española y Cobreloa encendieron el arranque de la séptima fecha de la Primera B.

6.259 espectadores llegaron al Santa Laura para ser testigos de una intensa jornada, donde debieron esperar al complemento para que llegaran las emociones.

Esto considerando que, al minuto 48, Álvaro Delgado abrió la cuenta para Cobreloa mediante lanzamiento penal.

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Álvaro Delgado aprovechó el penal para Cobreloa y, con una perfecta definición, puso el 1-0 ante Unión Española en Santiago, en este #MatchdayViernes que da el vamos a la Fecha 7 de la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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La situación se complicaba aún más para Unión Española cuando Rodrigo Vásquez fue expulsado al minuto 78.

Sin embargo, a cuatro minutos del final, Andrés Vilches capturó un rebote para igualar el marcador en Independencia.

Con el 1-1 final, Cobreloa se mantiene como líder de la Primera B con 15 unidades, aunque Deportes Puerto Montt puede darle alcance si mañana sábado vence a Deportes Iquique en el norte. En tanto, el elenco hispano llega al undécimo lugar con 7 puntos.