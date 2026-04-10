VIDEOS. Huachipato saca provecho de un O’Higgins con la cabeza en la Copa Sudamericana
Los acereros anotaron antes del minuto y luego sellaron el triunfo en Rancagua tras un grosero error de Omar Carabalí.
Este viernes, por el inicio de la novena fecha de la Liga de Primera, Huachipato se impuso ante un distraído O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente.
El elenco acerero aprovechó rápidamente el resguardo que tomó Lucas Bovaglio tras el desgaste por el partido de Copa Sudamericana ante Millonarios y pensando en el viaje a Brasil para enfrentar a Sao Paulo el próximo martes.
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Sin embargo, nadie esperaba que apenas a los 36 segundos de juego, Huachipato pudiera aprovechar aquello, momento en que Cris Martínez anotó con un impecable golpe de cabeza para abrir la cuenta.
O’Higgins intentó acomodar sus piezas, incluyendo el regreso a la titularidad del recuperado Bryan Rabello.
Aun así, Huachipato mantuvo a raya al elenco de Rancagua e incluso tuvo la chance de ampliar la ventaja cuando Lionel Altamirano dilapidó un remate en plena área chica a los 64 minutos.
De ahí en más, los locales parecieron reaccionar, amparados en los ingresos de Martin Maturana y Martín Sarrafiore.
Sin embargo, a cinco minutos del final, Omar Carabalí soltó infantilmente el balón, permitiendo que Mario Briceño pudiera definir con el arco vacío para el 2-0 con que los acereros sellaron el triunfo.
Con esta victoria, Huachipato llegó a las 15 unidades, trepando al tercer puesto de la Liga de Primera y dejando a O’Higgins en la séptima ubicación, con 13 unidades.
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