Huachipato saca provecho de un O’Higgins con la cabeza en la Copa Sudamericana / VIVIANA CORREA/ AGENCIA UNO

Este viernes, por el inicio de la novena fecha de la Liga de Primera, Huachipato se impuso ante un distraído O’Higgins en el estadio Codelco El Teniente.

El elenco acerero aprovechó rápidamente el resguardo que tomó Lucas Bovaglio tras el desgaste por el partido de Copa Sudamericana ante Millonarios y pensando en el viaje a Brasil para enfrentar a Sao Paulo el próximo martes.

Sin embargo, nadie esperaba que apenas a los 36 segundos de juego, Huachipato pudiera aprovechar aquello, momento en que Cris Martínez anotó con un impecable golpe de cabeza para abrir la cuenta.

😎⚽🔵⚫ ANTES DEL MINUTO DE JUEGO



Cris Martínez, a los 36 segundos de partido, puso el 1-0 de Huachipato en su visita a O'Higgins, en el inicio de la Fecha 9 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 en este #MatchdayViernes, con un certero cabezazo.



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O’Higgins intentó acomodar sus piezas, incluyendo el regreso a la titularidad del recuperado Bryan Rabello.

Aun así, Huachipato mantuvo a raya al elenco de Rancagua e incluso tuvo la chance de ampliar la ventaja cuando Lionel Altamirano dilapidó un remate en plena área chica a los 64 minutos.

De ahí en más, los locales parecieron reaccionar, amparados en los ingresos de Martin Maturana y Martín Sarrafiore.

Sin embargo, a cinco minutos del final, Omar Carabalí soltó infantilmente el balón, permitiendo que Mario Briceño pudiera definir con el arco vacío para el 2-0 con que los acereros sellaron el triunfo.

😱⚽🔵⚫ ERROR GARRAFAL Y A COBRAR



Una salida de Omar Carabalí que parecía segura terminó con el arquero regalando el balón a Mario Briceño, quien definió a arco descubierto para el 2-0 de Huachipato ante O'Higgins en este #MatchdayViernes de la Fecha 9 por la… pic.twitter.com/qGhQX2EAdi — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 11, 2026

Con esta victoria, Huachipato llegó a las 15 unidades, trepando al tercer puesto de la Liga de Primera y dejando a O’Higgins en la séptima ubicación, con 13 unidades.