Ni caminar ni levantar pesas: este es el ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según estudio / Getty Images

Tener un buen dormir y conciliar rápidamente el sueño por las noches, es sin duda algo que muchas personas desean, pero que no todos lo logran siempre.

Ante ello, es que un reciente estudio dio a conocer que existe un ejercicio que es considerado como el “más eficaz” para mejorar la calidad del sueño en las personas.

Se trata de un estudio elaborado por la Universidad Deportiva de Harbin, publicado en Springer Nature, en donde participaron más de 2.500 personas de distintas edades que tenían problemas de sueño.

¿Cuál es el ejercicio?

Mediante el análisis, se detectó que el yoga de alta intensidad , practicado durante menos de 30 minutos, dos veces por semana, ofrecería mejores resultados para combatir el insomnio de las personas.

De hecho, se estima que la disciplina podría generar mejoras significativas en la calidad del sueño en un periodo de entre ocho y diez semanas.

Practicar yoga superó a otras alternativas para mejorar el sueño como, por ejemplo, caminar, los entrenamientos de resistencia o el ejercicio aeróbico.

Según el estudio, la disciplina a través de la respiración controlada, la concentración mental y la actividad corporal, activaría el sistema nervioso parasimpático. Esto último reduciría la ansiedad, el estrés y mejoraría el descanso.

De todos modos, los investigadores señalan que “se necesitan más investigaciones de alta calidad para confirmar estos hallazgos”.