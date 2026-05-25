Caso ProCultura: defensa de Alberto Larraín acusa “incompetencia” del tribunal de Antofagasta y busca trasladar la causa

Una tensa jornada judicial se vivió este lunes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta en el marco del denominado Caso ProCultura.

La Fiscalía Regional buscaba dictar cargos por seis delitos consumados de apropiación indebida en contra del psiquiatra y fundador de la ONG, Alberto Larraín, y de la representante legal de la misma, María Constanza Gómez.

Sin embargo, la estrategia de la defensa paralizó la continuidad del debate tras cuestionar la competencia territorial del tribunal nortino.

De acuerdo con la indagatoria liderada por el fiscal adjunto Cristián Aguilar, tanto Larraín como Gómez tendrían responsabilidad directa en una serie de irregularidades detectadas en la ejecución de convenios suscritos por la fundación con el Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta y la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la misma zona.

Estos traspasos, que contemplaban el programa de Recuperación de Fachadas de la Zona de Conservación Histórica de Antofagasta y otros cuatro del Minvu, sumaban un total que supera los $1.100 millones de pesos bajo sospecha.

En febrero pasado, el Ministerio Público ya había levantado cargos contra la cúpula de ProCultura por una arista ligada a la Gobernación Metropolitana de Santiago, relacionada con el programa de prevención del suicidio denominado ‘Quédate’.

En aquella oportunidad, y tras un duro revés donde el tribunal desestimó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía por no acreditar delitos de alta gravedad o concertación, Larraín y Gómez quedaron únicamente bajo la medida cautelar de arraigo nacional.

Bajo este contexto, durante la audiencia de este lunes se expusieron nuevos hechos; fue en ese momento cuando la defensa de Larraín, encabezada por el abogado Cristián Arias, solicitó la inhabilitación del tribunal de Antofagasta y exigiendo el sobreseimiento o traslado inmediato de la causa.

La postura de la defensa

Arias apuntó a que los nuevos antecedentes descritos por el ente persecutor no habrían tenido lugar en el norte del país, sino en la capital, por lo cual el tribunal antofagastino carecería de competencia legal para seguir revisando la causa.

“Pareciera ser que ese intento que hizo en Santiago y su fracaso le afectó, y ahora sostiene una imputación mucho menor, muy distinta, que también tiene muchos problemas y déficits”, argumentó.

“Dado lo que está imputando, de ser así como él dice, son hechos que ocurrieron en Santiago. Y por lo tanto, nosotros pedimos la incompetencia del Tribunal de Garantía de Antofagasta para que se remita al Cuarto de Garantía de Santiago”, complementó.

Definición clave en el tribunal

Con este escenario, la expectación se traslada a la jornada del martes. El tribunal de la región de Antofagasta informará su resolución respecto a la contienda de competencia.

En la instancia se determinará si el juzgado nortino decide retener la causa bajo su jurisdicción o si se declara incompetente, remitiendo el expediente completo al 4° Juzgado de Garantía de Santiago para continuar la formalización.