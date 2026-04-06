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¿Más testosterona significa más músculo? Esto es lo que dice un experto

Un especialista de la Universidad de Leicester explicó que hay ciertos factores clave a considerar sobre el aumento de masa muscular.

Sebastián Escares

¿Más testosterona significa más músculo? Esto es lo que dice un experto

¿Más testosterona significa más músculo? Esto es lo que dice un experto / Getty Images

Es probable que muchas de las personas que quieren ganar más músculo busquen distintas formas de conseguirlo, más allá de los ejercicios o rutinas específicas de gimnasio.

Una idea que cada vez es más popular, es que a través del aumento de testosterona, mediante dietas, alimentos específicos o incluso fármacos, se podría lograr ganar músculo más rápido.

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Ante ello, el profesor Leigh Breen, especialista en fisiología muscular de la Universidad de Leicester, aclaró que “hay dos factores clave”, según cita The Guardian.

Estos son: “La cantidad de testosterona en el organismo y el número de receptores de andrógenos en los músculos”, aseguró el especialista.

En ese sentido, Breen explica que “durante la mayor parte de nuestra vida adulta, las fluctuaciones naturales, o los cambios que observamos con el ejercicio y la dieta, son sutiles“.

De todos modos, la testosterona tiene un impacto como, por ejemplo, con el uso de esteroides. Según detalla el experto estos fármacos inundan el cuerpo con testosterona y “el efecto sobre la masa muscular es significativo”.

No obstante, Breen señala que hay afecciones médicas que reducen drásticamente la testosterona, como el hipogonadismo en hombres mayores. En esa línea, los niveles bajos se asocian con pérdida muscular o debilidad muscular, afirma el medio antes citado.

De todos modos, el experto apunta a que el desarrollo muscular sigue dependiendo del entrenamiento constante, la nutrición adecuada y el tiempo.

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