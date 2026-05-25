Más plazo para “Fuerza TP: Técnicos-Profesionales por Chile”, el premio que reconoce a los que impulsan el desarrollo del país / kevin riquelme

¿Cómo visibilizar la importancia de la educación técnico-profesional y su rol en descentralización de Chile? Con ese objetivo, Inacap y El Mercurio invitan a todos los titulados de la Educación Superior TP, a ser parte de la II versión del premio “Fuerza TP: Técnicos-Profesionales por Chile” y postular o nominar a través de www.fuerzatp.cl hasta el 8 de junio.

Esta iniciativa representa una plataforma única para reconocer a quienes, desde sus distintas áreas, están generando cambios profundos y dejando una huella en Chile y el mundo.

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Las historias de los ganadores de la edición anterior son el mejor reflejo del inmenso talento que existe en nuestro país. Desde la categoría “Docencia”, el ganador fue Cristián Contreras, quien, gracias a su compromiso, en el Liceo Técnico Profesional Crisol de Mulchén logró aumentar a más del 95% el ingreso de sus alumnos del área industrial a la educación superior, motivando además la participación en proyectos pioneros vinculados al hidrógeno verde.

“Debemos creer en quien estudia carreras técnico-profesionales. Necesitamos técnicos, construir un país equitativo. Este tipo de premios reconocen el trabajo que hacen personas hace mucho tiempo apoyando a nuestros jóvenes”, enfatizó el educador.

Los otros reconocimientos

En la categoría de “Trayectoria”, Camila Moreno ha transformado la técnica gastronómica en una herramienta de empoderamiento social y económico. “Este premio significa muchas cosas, representa un gran esfuerzo y creemos que especialmente la educación técnica nos va a permitir que podamos tener un futuro esperanzador”, relató la directora, cuyos programas formativos han titulado a miles de jóvenes.

La innovación tecnológica también tiene un rol central para el país, como lo demuestra Melissa Muñoz, ganadora de la categoría en la versión 2025, quién a través de AutistApp, destacada por posicionar a Chile como referente en innovación social inclusiva. Sobre el impacto de su formación técnica, aseguró, “la educación TP cambió mi vida, pude hacer sueños que no podía hacer de otra manera. Soy analista programador con mucho orgullo y este premio visibiliza lo que hacemos muchos técnicos”.

Finalmente, desde la categoría de Aporte Empresarial, Felipe Macera ha impulsado el valor de la identidad local mediante el rescate del patrimonio gastronómico. Reafirmando el espíritu que moviliza a los titulados a lo largo del país, el emprendedor sostuvo que “las carreras técnicas son el empuje del país”.