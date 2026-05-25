“Sería un error ignorar la tecnología”: Policía de Nueva York prepara plan especial por posibles ataques de drones en el Mundial

Cada vez falta menos para que comience el Mundial de Fútbol 2026 y las expectativas van creciendo poco a poco. Pero también se afinan los últimos detalles en seguridad.

Si bien cada país organizador realiza sus propios planes, hay un trabajo más llamativo desde Estados Unidos, donde hay una tensión geopolítica especial.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) activó un severo plan de contingencia aérea ante el inicio de la cita planetaria que significa alta concurrencia en las calles.

Las autoridades comenzaron la preparación de sus oficiales y la compra de tecnología avanzada para neutralizar posibles ataques perpetrados con drones.

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La administración neoyorquinas confirmó el desembolso de $6.5 millones de dólares destinados exclusivamente a la adquisición de equipos de mitigación y desactivación de drones.

De forma paralela, las unidades de contraterrorismo de la institución ya reciben capacitación especializada para enfrentar estos escenarios en el espacio urbano.

Jessica Tisch, comisionada del NYPD, reconoció abiertamente su preocupación por la velocidad con la que se ha propagado el uso de aparatos comerciales modificados con fines bélicos en conflictos internacionales recientes, haciendo mención explícita a los escenarios de combate en Ucrania e Irán.

Al ser consultada sobre si los servicios de inteligencia detectaron algún plan de ataque específico para la ciudad, la funcionaria prefirió no entregar detalles, aunque advirtió de manera tajante: “Sería un error ignorar la tecnología”.

Del FBI a las calles de Nueva York

Históricamente, la facultad legal de intervenir y derribar aeronaves no tripuladas en territorio estadounidense recaía casi por completo en las agencias federales de investigación, principalmente el FBI. Sin embargo, el panorama regulatorio está a punto de cambiar.

Se anticipa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publique próximamente un nuevo marco normativo que otorgará formalmente a las policías locales la autonomía técnica y legal para neutralizar drones en situaciones de riesgo.

La urgencia de actualizar los protocolos responde a la velocidad con la que ha evolucionado este riesgo tecnológico en la última década, un aspecto que la plana mayor del NYPD no ha dejado pasar por alto.

Un calendario de alta tensión

La puesta en marcha de estas defensas electrónicas es impulsada por el inicio de la Copa del Mundo, programado para el próximo 11 de junio en distintas sedes de Norteamérica.

Y si bien la gran final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, la ciudad de Nueva York será el epicentro de múltiples actividades oficiales en paralelo.

Los cinco distritos de la urbe albergarán eventos masivos y zonas oficiales de transmisión pública en puntos neurálgicos, incluido el emblemático Rockefeller Center.

A esta saturación de público se sumarán las masivas conmemoraciones por el 4 de julio en el contexto de “America 250”, el aniversario del país, donde la policía prevé blindar de manera inédita perímetros críticos como el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s.