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Quiroz asegura que proyección de la deuda pública está subestimada en US$ 10.500 millones

El ministro de Hacienda apuntó a que “errores aritméticos” en el último informe del gobierno previo alteraron las proyecciones a mediano plazo, amenazando con superar el tope prudencial del 45% del PIB.

Mario Vergara

Agencia Uno

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Un adverso e inesperado panorama para las arcas fiscales chilenas quedó al descubierto esta tarde. Luego de enfrentar dos postergaciones consecutivas, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) dieron a conocer el esperado Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre, el primero elaborado íntegramente bajo la administración del Presidente José Antonio Kast. El documento sembró una profunda alerta en los mercados al revelar un severo desajuste contable heredado de las autoridades anteriores.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acompañado por el director de la Dipres, José Pablo Gómez, transparentaron el hallazgo de una serie de “errores aritméticos” e “inconsistencias” estructurales en las fórmulas de cálculo y en las proyecciones de la deuda bruta del Gobierno Central para el quinquenio comprendido entre los años 2026 y 2030.

El origen del desfase y el impacto en el PIB

De acuerdo con las explicaciones técnicas entregadas por las autoridades económicas, la falla matemática se originó en los modelos de proyección utilizados en el IFP del cuarto trimestre del año pasado. Dicho informe fue visado y publicado en febrero por el equipo macroeconómico saliente, liderado por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

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Las consecuencias de esta corrección de cifras son de carácter crítico para la estabilidad del país:

  • Monto del descalce: El nivel de deuda pública previsto para dicho periodo se encontraba subestimado en cerca de US$ 10.500 millones, lo que equivale en moneda nacional a un monto de $ 9.559.289 millones.
  • Puntos del PIB: Esta omisión numérica representa una brecha oculta de aproximadamente tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
  • Historial base: Al cierre de diciembre de 2025, el ratio de endeudamiento fiscal había finalizado en un 41,7% del tamaño de la economía, y el informe objetado de febrero proyectaba que la cifra se moderaría en un 42% del PIB a fines de este año.

Trayectoria bajo amenaza: Se rompe el límite de prudencia

La gravedad de estas rectificaciones matemáticas radica en que, al incorporar las variables correctas dentro de las planificaciones presupuestarias a mediano plazo, la curva de endeudamiento del aparato estatal rompe los márgenes de seguridad recomendados internacionalmente. El diseño de la política fiscal chilena sitúa el tope máximo prudente de la deuda pública en un 45% del PIB.

Con el nuevo escenario sincerado por el equipo de Quiroz, la trayectoria trazada arrojó un incremento constante de los compromisos del Estado. El propio texto del nuevo IFP advierte formalmente que este ejercicio muestra una trayectoria de deuda más elevada que la publicada originalmente, proyectando que se superará el nivel prudencial de 45% del PIB hacia el año 2028, con una tendencia alcista que rozará el 46% del tamaño de la economía hacia el cierre del horizonte de proyección.

Frente a este complejo panorama de desorden contable en un área estratégica del Estado, el ministro Jorge Quiroz notificó el inicio inmediato de una investigación de carácter administrativo en la cartera. El objetivo de la indagatoria interna será revisar la cadena de mandos técnicos, revisar los sistemas de validación y determinar con exactitud las eventuales responsabilidades de los funcionarios públicos que participaron en el error de cálculo, acción fiscalizadora que podría derivar en la instrucción de sumarios y suspensiones institucionales a la brevedad.

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