Científicos observan por primera vez cómo una placa tectónica del Pacífico comienza a separarse

Un equipo de científicos registró por primera vez cómo una placa tectónica del océano Pacífico comenzó a fracturarse lentamente bajo el mar, un fenómeno que podría afectar la región de Cascadia, ubicada entre Canadá y Estados Unidos.

La investigación, liderado por Louisiana State University, se centró en la placa Juan de Fuca, frente a la isla de Vancouver, donde expertos detectaron que la subducción no ocurre de manera uniforme, sino mediante rupturas progresivas.

Para observar este proceso, los investigadores utilizaron sensores submarinos y ondas sonoras de alta precisión, logrando identificar fracturas verticales de hasta cinco kilómetros de profundidad en el lecho oceánico.

El estudio también reveló zonas sin actividad sísmica reciente, lo que indicaría que algunas secciones ya se separaron completamente.

Además, se detectó ascenso de material del manto terrestre a través de grietas en la corteza, generando episodios de vulcanismo temporal.

Ahora, el equipo científico busca determinar cómo esta fragmentación podría afectar la actividad sísmica futura en Cascadia, considerada una de las zonas con mayor riesgo de terremotos y tsunamis del planeta.