Carabinero de franco es baleado tras sufrir encerrona en la comuna de La Florida

Un violento hecho delictual se registró a las 20.45 horas de este jueves en la zona sur de la Región Metropolitana, dejando a un funcionario de Carabineros herido a bala tras ser víctima de una encerrona.

El ataque se desencadenó en las cercanías de calle Santa Julia con el pasaje Las Golondrinas, en la comuna de La Florida. El funcionario recibió tres disparos, en el torax y el brazo izquierdo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el uniformado se encontraba de franco (libre de servicio) y acababa de terminar su jornada laboral. Mientras se desplazaba en su automóvil particular junto a un acompañante, fue interceptado de forma sorpresiva por al menos cuatro sujetos desconocidos, quienes se cruzaron en la ruta con la clara intención de robarle el vehículo.

En medio del atraco, los antisociales se habrían percatado de que la víctima pertenecía a las filas de Carabineros de Chile. Por causas que la policía ya se encuentra investigando de forma científica, los delincuentes le dispararon directamente en el cuerpo antes de abortar el robo y darse a la fuga con rumbo desconocido.

El funcionario herido recibió los primeros auxilios en el lugar por parte de testigos y su acompañante, siendo trasladado de urgencia hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar), ubicado en la comuna de Ñuñoa, encontrándose fuera de riesgo vital.