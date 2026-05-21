Últimas vacaciones: Fantasilandia se despide del Parque O’Higgins tras décadas de funcionamiento

El emblemático parque de diversiones Fantasilandia confirmó que cerrará definitivamente sus puertas en el Parque O’Higgins, marcando el fin de una histórica etapa en Santiago.

La información fue entregada por el gerente comercial del recinto, Christian Ivovich, quien en conversación con Meganoticias aseguró que “estas serán las últimas vacaciones de invierno”.

Pese al cierre del tradicional recinto, desde la administración aclararon que Fantasilandia continuará funcionando en una nueva ubicación: San Bernardo.

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“Fantasilandia en el Parque O’Higgins va a cerrar. Ya estamos viendo nuestros últimos meses aquí, pero esto no se acaba, vamos a otro sitio”, señaló el ejecutivo.

Fantasilandia se trasladará a San Bernardo

Aunque todavía no existe una fecha oficial para el cambio, Ivovich explicó que el parque seguirá operando normalmente y mantendrá todas sus atracciones habilitadas hasta el último día.

“Vamos a estar con todas las atracciones funcionando y todos los restaurantes para que la gente pueda vivir una experiencia de día completo”, afirmó.

El nuevo proyecto estará ubicado en San Bernardo y contempla un recinto de 27 hectáreas que incluirá nuevas atracciones y un parque acuático.