Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 22 de mayo, y quién transmite?

Hoy, viernes 22 de mayo, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Uno de estos encuentros dará inicio a la fecha 13 de la Liga de Primera y otro se disputará por la continuidad de la fecha 13 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 22 de mayo arrancará a las 15:00 horas, en el estadio Sausalito, donde Everton enfrentará a Coquimbo Unido. Héctor Jona será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá un único juego a contar de las 20:00 horas, cuando Rangers, colista absoluto de la categoría, se mida ante Santiago Wanderers en el Bicentenario Iván Azócar de Talca, con arbitraje de Víctor Abarzúa y transmisión de TNT Sports.