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VIDEO. Con un arquero debutante en Primera y gracias a un golazo de un ex Universidad de Chile, la U de Concepción vuelve a los triunfos

El “Campanil” siguió extendiendo la negativa racha de un Cobresal que ya lleva dos meses sin ganar.

Carlos Madariaga

Con un arquero debutante en Primera y gracias a un golazo de un ex Universidad de Chile, la U de Concepción vuelve a los triunfos

Con un arquero debutante en Primera y gracias a un golazo de un ex Universidad de Chile, la U de Concepción vuelve a los triunfos / Daniel Pino/UnoNoticias

En el partido que cerró la jornada dominical por la novena fecha de la Liga de Primera, Universidad de Concepción ganó el “duelo de desesperados” ante Cobresal.

En el “Campanil” tomaron una decisión drástica ante la mala actuación de Santiago Silva contra Huachipato y su DT, Leonardo Ramos, optó por alinear como titular a un debutante en Primera División, José Sanhueza.

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Los albinaranjas parecían estar dispuestos a aprovechar dicha ventaja y Aaron Astudillo tuvo la chance de abrir la cuenta, pero estrelló su tiro en el palo al minuto 7.

Aun así, Universidad de Concepción se las arregló para ir saliendo desde el fondo y, a la media hora de juego, abrió la cuenta con un bombazo de Jeisson Fuentealba, jugador a préstamo desde la U de Chile.

En el segundo tiempo, César Yanis fue factor de desequilibrio a favor de Cobresal, disponiendo de las chances más claras con tal de alcanzar el empate.

Sin embargo, los de Gustavo Huerta no tuvieron éxito en el finiquito y terminaron lamentando la derrota por la cuenta mínima, resultado que extiende a dos meses su racha sin victorias entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga.

Pese a ese presente, los nortinos se mantienen antepenúltimos en la tabla, fuera de la zona de descenso, con 10 puntos. En tanto, en el “Campanil” festejan su regreso a los triunfos en el Campeonato Nacional 2026, alcanzando 14 unidades que los dejan sextos en la tabla.

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