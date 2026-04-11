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VIDEO. Palestino garantiza el liderato de Colo Colo pese a que su goleador se hizo expulsar

El cuadro árabe derrotó a Deportes Limache, más allá del inesperado accionar de su delantero, Nelson da Silva.

Carlos Madariaga

Palestino garantiza el liderato de Colo Colo pese a que su goleador se hizo expulsar

Palestino garantiza el liderato de Colo Colo pese a que su goleador se hizo expulsar / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En el cierre de la jornada sabatina por la novena fecha de la Liga de Primera, Palestino sorprendió a uno de los animadores del torneo, Deportes Limache, al que derrotó en La Cisterna.

El encuentro tuvo al cuadro “tomatero” como el club que tuvo el control del balón y que insinuó con un tiro al palo de Daniel “Popin” Castro antes del minuto 5.

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Sin embargo, Palestino fue poco a poco neutralizando los intentos del cuadro forastero, que igualmente se las arreglaron para inquietar al “Zanahoria” Pérez con chances de Joaquín Montecinos.

En el segundo tiempo, eso sí, Deportes Limache pareció tener un mayor ímpetu ofensivo, pero sin éxito luego que los tantos de Gonzalo Sosa y Yerko González fueran anulados por posición de adelanto.

Palestino resistió y se encontró con una ocasión dorada a los 62 minutos cuando, tras una mano de Ramón Martínez, Nelson da Silva aprovechó el penal para el 1-0.

Sin embargo, en medio de su euforia, el exdelantero de Deportes Limache, tras cumplir la “ley del ex”, se sacó la camiseta para celebrar, cuestión que le significó la expulsión tras ganarse la segunda amarilla.

Palestino debió jugar los últimos 25 minutos de juego con 10 jugadores y, pese a los intentos de los “cerveceros”, no pudieron vulnerar el cerco defensivo de los árabes.

Fue así como, con el 1-0, el elenco tetracolor alcanzó las 11 unidades, acabando con una racha de seis partidos sin ganar entre Campeonato Nacional, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. Además, le “dieron una mano” a Colo Colo, pues Deportes Limache se quedó en 17 puntos, sin poder quitarle el liderato a los albos, que esta fecha no jugarán ante Coquimbo Unido por la participación “pirata” en Copa Libertadores.

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