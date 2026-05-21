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A Zampedri le preguntan por su doblete en Copa Libertadores y deja una lección de humildad: “Siempre digo...”

El goleador de Universidad Católica fue la gran figura en el triunfo ante Barcelona, que dejó al elenco cruzado en la primera ubicación del Grupo D.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Fernando Zampedri tuvo otra mágica noche con la camiseta de Universidad Católica. El goleador histórico de los cruzados fue decisivo este jueves y se lució con un doblete para el triunfo 2-0 ante Barcelona en la penúltima fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

La victoria dejó al equipo de Daniel Garnero como líder de la zona con 10 puntos y a un paso de obtener su clasificación a los octavos de final del torneo continental, hazaña que buscará sellar el próximo jueves cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera.

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Tras el encuentro en el Claro Arena, el ‘Toro’ habló con la señal de ESPN y valoró la gran victoria del elenco precordillerano. “Feliz porque logramos un triunfo importantísimo de local. Quedamos primero en un grupo muy difícil. Estamos haciendo una buena fase de grupo, así que contento”, comenzó declarando.

“Buscamos por todos lados. Ellos por ahí al quedarse con un hombre menos muy temprano pusieron línea de cinco y fue difícil. Obviamente que para ellos fue difícil atacarnos, pero sí defendían muy bien. Buscamos por todos lados y entró en un córner, así que contento porque el equipo buscó por abajo, por arriba, por todos lado", agregó.

Luego, en conversación con Chilevisión, se refirió a su doblete y, lejos de atribuirse el mérito, destacó el trabajo colectivo del equipo. “Bueno, yo siempre digo que trabajo para el equipo y para el club. Gracias a mis compañeros que me tienen una fe impresionante, así que nada, a seguir trabajando, venimos por buen camino y nos queda una gran final", afirmó.

Por último, Fernando Zampedri adelantó el duelo del próximo jueves ante Boca Juniors y señaló: “Vamos a jugar un partido para la clasificación, pero como dije, es un grupo muy difícil. Estar primero nos da mucha energía y estamos contentos por el gran partido de hoy”.

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