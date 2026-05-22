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Exministro del TC Iván Aróstica repele “turbazo” a balazos en San Miguel: un asaltante murió

Una banda de cerca de ocho sujetos irrumpió en la vivienda del exintegrante del TC. Tanto Aróstica como su hijo resultaron heridos.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Exministro del TC Iván Aróstica repele “turbazo” a balazos en San Miguel: un asaltante murió

Exministro del TC Iván Aróstica repele “turbazo” a balazos en San Miguel: un asaltante murió

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Un violento asalto tipo “turbazo” terminó con un delincuente muerto, varios heridos y detenidos en la comuna de San Miguel, luego de que el expresidente y exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, repeliera el ataque con un arma de fuego al interior de su domicilio.

De acuerdo con los primeros antecedentes, una banda de cerca de ocho sujetos ingresó a la vivienda, donde se encontraba Aróstica junto a su esposa y uno de sus hijos.

En medio del asalto, el exintegrante del TC habría disparado en varias ocasiones para defenderse.

Un asaltante abatido y varios heridos

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Según información preliminar, uno de los atacantes murió dentro del domicilio, mientras que otros tres habrían resultado heridos.

Además, tanto Iván Aróstica como su hijo quedaron lesionados durante el enfrentamiento, aunque aún no se ha precisado si sus heridas fueron provocadas por impactos balísticos u otro tipo de agresión.

Del total de delincuentes, 6 se encuentran detenidos, de los cuales 2 están heridos a bala, además del fallecido.

En el lugar también se habría registrado un forcejeo entre los habitantes de la vivienda y los integrantes de la banda. De acuerdo con el relato de vecinos, se escucharon cerca de ocho disparos durante el ataque.

El caso quedó bajo investigación, mientras se espera que durante las próximas horas se entreguen nuevos antecedentes sobre el estado de salud de los heridos, el número final de detenidos y las eventuales formalizaciones.

Asimismo, trascendió que una mujer llegó al sector y podría tener vinculación con la banda. Ella también sería una de las personas detenidas en el marco del procedimiento.

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