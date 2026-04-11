VIDEO. Deportes La Serena acaba con la racha de Everton tras anotar el primer gol de tiro libre del año en la Liga de Primera
Los granates aprovecharon la pegada de Jeisson Vargas para volver a los triunfos.
En el partido que dio inicio a la jornada sabatina por la novena fecha de la Liga de Primera, Deportes La Serena se sacudió de la goleada sufrida ante la Universidad de Chile la semana pasada.
Ante 3.185 espectadores en el estadio La Portada, el cuadro granate supo imponerse en un estrecho juego ante Everton.
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Los papayeros, eso sí, lograron tempranamente sacar ventaja en el marcador, y con un expediente inédito en lo que va de la temporada en Primera División.
Esto porque Deportes La Serena anotó el primer gol de tiro libre en la Liga de Primera cuando, al minuto 15, Jeisson Vargas convirtió un remate de gran factura.
Los nortinos resistieron de buena manera los embates del cuadro oro y cielo, incluyendo un par de ocasiones que Santiago Londoño, ingresado en el segundo tiempo, no pudo concretar.
Deportes La Serena pudo abrochar el 1-0 con el que acabaron con la racha de cuatro partidos seguidos sin perder que sumaba Everton, cuestión con la cual los granates llegaron al noveno puesto al alcanzar 12 puntos, desplazando a los ruleteros, que se quedaron en 11 unidades.
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