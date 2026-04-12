Ñublense castiga con un golazo el mal nivel de la U para propinarle la primera derrota a Gago en la Liga de Primera / CRISTIAN CÁCERES/AGENCIA UNO

En el juego más atractivo de la jornada dominical por la novena fecha de la Liga de Primera, Universidad de Chile mostró un retroceso en su nivel de juego y terminó cayendo en la agonía ante Ñublense.

Ante 8.891 espectadores en el Nelson Oyarzún, el cuadro universitario laico intentó tomar el control desde un comienzo, aunque sin profundizar en el último tercio de cancha, tónica que marcó el desarrollo del encuentro para los dirigidos de Fernando Gago.

Ñublense fue controlando de mejor manera a los azules y se animó de manera más clara sobre la portería de Gabriel Castellón, incluyendo un interesante tiro de Manuel Rivera al minuto 29.

El juego en el primer lapso quedó marcado por algunas polémicas referiles, con los azules reclamando una roja para Yovany Campusano tras una dura falta sobre Javier Altamirano.

😬⚽🇨🇱 GENTE: ¿Van al VAR para revisar la jugada o mantienen la decisión del juez de seguir con el encuentro sin sanción?#LaU #MatchdayDomingo #LigaDePrimeraMercadoLibre pic.twitter.com/0CD4IKxgKV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

En el arranque del segundo lapso, Giovanni Ávalos tuvo la ocasión más clara del partido tras acomodarse en el área chica y disparar, pero elevando el balón sobre la portería visitante.

La U de Chile apenas esbozó alguna reacción ofensiva con peligrosos desbordes de Maximiliano Guerrero y un centro a tres dedos de Lucas Barrera que casi terminó en el arco chillanejo.

Lo cierto es que las principales figuras del elenco universitario laico en ataque no tuvieron mayor figuración, con Lucas Assadi saliendo al minuto 65 y un Eduardo Vargas que generó preocupación al abandonar la cancha lesionado al minuto 73, permitiendo el ingreso de un Juan Martín Lucero que prácticamente no tocó el balón.

😱⚽🔵🔴 La suerte sigue siendo muy particular para Los Azules en esta campaña



En una jugada sin mayor importancia en el mediocampo, Eduardo Vargas se resintió tras pelear un balón con Lorenzo Reyes. El atacante de #LaU salió rengueando, pero en su lugar hizo su retorno a las… pic.twitter.com/Ggq5fvVBhm — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

Todo parecía llevar al empate sin goles en Chillán, pero en el primer minuto de descuento, tras una pérdida de balón entre Marcelo Díaz y Javier Altamirano, Diego Céspedes se despachó con un espectacular tiro libre para castigar el mal rendimiento azul y poner el 1-0 para Ñublense.

🤩⚽👹 UN RECONTRAGOLAZO



Diego Céspedes, en los descuentos, sacó este impecable remate de tiro libre para derrotar a Gabriel Castellón y anotar el único tanto con el que Ñublense superó a #LaU, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 9 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/M1YN5J6HaH — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

Con este resultado, los de Juan José Ribera se ubican en el cuarto lugar con 16 puntos, dejando a la U de Chile en el sexto lugar de la tabla, con 13 unidades, propinándole a Fernando Gago su primera derrota al mando del “chuncho” en la Liga de Primera.