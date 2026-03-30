Soto y Villalón protagonizan importantes alzas en el ranking ATP: así quedaron los chilenos en la actualización de hoy lunes / Instagram @matisototenis

Con el cierre del Masters 1000 de Miami, este lunes se actualizó el ranking ATP, donde los chilenos sumaron más buenas que malas.

En cuanto a la zona alta del escalafón, Alejandro Tabilo sacó provecho de haber llegado a la tercera ronda en el Hard Rock Stadium, trepando dos lugares para llegar al puesto 39 del mundo.

Tomás Barrios sacó ventaja de haber llegado a cuartos de final en Sao Paulo y subió cuatro puestos, alcanzando el lugar 115 del orbe.

Quienes perdieron terreno fueron Cristian Garin y Nicolás Jarry, que al no competir perdieron cinco y dos lugares para ubicarse en el puesto 100 y 154 del ranking ATP, respectivamente.

Sin embargo, quienes sacaron cuentas más que alegres fueron dos que tuvieron una gran semana en el Challenger de Bucaramanga.

Por un lado, Matías Soto festejó su primer título a este nivel con un alza de 29 puestos que lo instaló en el lugar 294 del escalafón planetario.

Quien sacó más ventaja de lo hecho en Colombia eso sí fue Nicolás Villalón, que tras lograr su primera semifinal en Challenger trepó 160 lugares, alcanzando el puesto 771 del ranking ATP, el mejor de su carerra.