¡Sueño cumplido! Matías Soto gana su primer título Challenger y podría firmar el doblete en Colombia

Este sábado será un día que Matías Soto jamás olvidará en su carrera como tenista, luego de consagrarse campeón del Challenger de Bucaramanga.

Esta victoria del chileno supone un verdadero hito en su trayectoria, ya que se trata de su primer título en la categoría a nivel individual, que ahora podrá sumar a sus 11 campeonatos en dobles.

El copiapino venció en la final del certamen al argentino Guido Justo (280° del ranking ATP), primer sembrado del torneo, con un doble 6-3 en los parciales.

En sets que fueron bastante parejos, el miembro del Team Chile de Copa Davis terminó concretando dos quiebres por manga para quedarse con el triunfo en tierras colombianas.

Además de llevarse el título, Matías Soto también tendrá un importante salto en el ranking ATP con esta victoria en Bucaramanga, pasando del puesto 323 al lugar 294 del escalafón mundial.

Ahora, podría concretar el doblete en Colombia, ya que también se encuentra en la final de dobles, donde junto al local Juan Gómez buscará vencer a la dupla del también colombiano Adria Soriano y el ucraniano Vladyslav Orlov.