Sinner arrasa en Miami para superar a Nadal en un registro histórico donde dio alcance a un chileno / NurPhoto

Ayer domingo finalizó la disputa del Masters 1000 de Miami, el segundo torneo de este tipo en la temporada, donde, pese a lo cambiante del desarrollo del campeonato, al final se impuso la lógica.

Todo luego que el italiano Jannik Sinner se impuso en la definición en el Hard Rock Stadium ante el sorprendente finalista, el checo Jiri Lehecka.

El número 2 del mundo derrotó a su rival por un doble 6/4, cerrando una faena impecable en Miami, donde no perdió un solo set.

Con esto, Jannik Sinner sigue asechando a Carlos Alcaraz en la pelea por recuperar el número 1 del mundo, pero además cosechó un impecable récord.

Esto pues el italiano se convirtió en el octavo tenista en la historia en ganar el denominado “Sunshine Double”, que refiere a ganar de manera consecutiva Indian Wells y Miami.

Jannik Sinner se incorporó a una lista de selectos jugadores, entre los cuales se incluye nuestro Marcelo Ríos, ganador de ambos campeonatos en 1998, racha que le significó alcanzar el número 1 del mundo.

El italiano alcanzó un registro que todavía no obtiene su máximo rival en el tour, Carlos Alcaraz, pero que sí logararon leyendas como Roger Federer (tres veces) y Novak Djokovic (cuatro veces), además de gigantes norteamericanos como Andre Aggasi, Pete Sampras, Michael Chang y Jim Courier.

Valga apuntar que el “Sunshine Double” es uno de los récords que se le negaron a Rafael Nadal: el manacorí ganó tres veces Indian Wells, pero nunca pudo ganar Miami pese a haber alcanzado la final en cinco ocasiones.