“Bestia negra” del tenis chileno anuncia su retiro profesional

El tenis mundial se vio sorprendido este viernes con el anuncio realizado por quien llegara a ser top 10 del ranking ATP.

Se trata del belga David Goffin, ganador de seis títulos ATP y que llegara a ser subcampeón de las ATP Finals en 2017, eliminando a Rafael Nadal y Roger Federer en dicha ruta, cuestión que le significó ser 7 del mundo.

“Todos estos años al máximo nivel han pasado factura a mi cuerpo. La lesión de rodilla que sufrí el año pasado jugó un papel decisivo en mi decisión de parar”, reconoció el jugador de 35 años, quien llegara a ser cuartofinalista en Grand Slams como Roland Garros y Wimbledon.

David Goffin dejará el tenis profesional a finales de 2026, en una carrera donde siempre se impuso ante los chilenos con los cuales se cruzó.

A Cristian Garin lo venció en la primera ronda del Australian Open 2019; a Tomás Barrios en la segunda ronda de Wimbledon 2023; y a Alejandro Tabilo lo derrotó en la qualy del Masters 1000 de Madrid 2022 y en el debut por el US Open 2024. Todo un “mata chilenos” que este año colgará la raqueta.