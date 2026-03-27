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Barrios cae en el Challenger de Sao Paulo ante su “bestia negra” de menor ranking ATP: nunca le ha ganado

El chileno volvió a caer ante el boliviano Hugo Dellien, quien mantiene una amplia paternidad sobre el nacional.

Javier Catalán

Barrios cae en el Challenger de Sao Paulo ante su “bestia negra” de menor ranking ATP: nunca le ha ganado

Barrios cae en el Challenger de Sao Paulo ante su “bestia negra” de menor ranking ATP: nunca le ha ganado / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tomás Barrios (119°) tenía este viernes la opción de alcanzar las semifinales del Challenger de Sao Paulo, pero terminó cayendo ante el boliviano Hugo Dellien (159°), quien mantiene una importante paternidad sobre el chileno.

El chillanejo, que alcanzó la ronda de cuartos de final tras el retiro de su rival en octavos, llegaba como favorito para enfrentar al altiplánico, pero este terminó sorprendiéndolo, aunque no tanto si se considera su historial.

Con parciales de 6-4 y 7-6, Dellien se impuso a Barrios en poco más de una hora y 17 minutos, por lo que ahora buscará la final del torneo enfrentando al argentino Román Burruchaga (102°).

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Con esta nueva victoria, el boliviano estiró su dominio sobre el chileno: en los cuatro partidos en los que se han enfrentado, Dellien se ha llevado el triunfo.

A pesar de la derrota, Tomás Barrios puede sacar cuentas alegres del Challenger de Sao Paulo, ya que sumó importantes puntos en el ranking ATP, que lo ubican en el puesto 115 de la clasificación en vivo.

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