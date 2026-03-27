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Djokovic se baja de Montecarlo y sumará un mes sin actividad

El máximo ganador de títulos de Grand Slam tomó una inédita determinación respecto a su participación en el Principado.

Carlos Madariaga

Djokovic se baja de Montecarlo y sumará un mes sin actividad

Djokovic se baja de Montecarlo y sumará un mes sin actividad / Icon Sportswire

Con la disputa de las rondas finales del Masters 1000 de Miami, poco a poco la mirada de los tenistas se ha ido proyectando con miras a la gira de arcilla europea.

La primera parada será el sábado 4 de abril, con el arranque de la qualy del Masters 1000 de Montecarlo.

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En el Principado, eso sí, los organizadores ya han sufrido la deserción de dos figuras del circuito.

Días atrás se había anunciado la baja del norteamericano Taylor Fritz, mientras que este viernes se comunicó que el serbio Novak Djokovic tampoco estará en Montecarlo.

Es una decisión inédita para el máximo ganador de Grand Slam, considerando que es primera vez que se baja del torneo en 15 años, período en que ganó el trofeo en dos ocasiones, además de ser finalista en otras dos temporadas.

Con esto, Novak Djokovic completará un mes sin jugar, considerando que se había bajado de Miami tras caer en los octavos de final de Indian Wells ante Jack Draper.

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