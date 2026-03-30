El pasado viernes, lo que se perfilaba como una jornada de rutina para la selección argentina se transformó en un escenario de preocupación máxima debido a un incidente físico que involucró a Joaquín Panichelli.

El delantero, que atraviesa un excelente presente en el Estrasburgo de Francia, debió abandonar la práctica con evidentes signos de dolor, encendiendo las alarmas a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026.

El staff médico de la AFA confirmó la peor noticia para el atacante del Racing de Estrasburgo: Panichelli sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

La gravedad de la lesión no solo lo marginó de los amistosos inmediatos ante Mauritania y Zambia, sino que lo deja oficialmente fuera del Mundial en un golpe durísimo para quien, a sus 23 años, er la gran apuesta ofensiva de la “Albiceleste” para renovar el ataque nacional.

Visiblemente afectado por la situación, Lionel Scaloni protagonizó un momento de alta tensión durante la conferencia de prensa de este lunes en la previa al amistoso con Zambia. Tras responder sobre el impacto que genera la baja de Panichelli en la planificación del grupo, el entrenador decidió dar por finalizada la atención a los medios de manera abrupta.

“No lo merecía. Él es un laburante de esto y se lo había ganado. La verdad es que es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode”, alcanzó a decir antes de levantarse de su asiento y abandonar la sala, dejando en evidencia que el ánimo dentro de la delegación argentina está lejos de ser el ideal a menos de tres meses del Mundial 2026.