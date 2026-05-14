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Rechazan recurso por “enajenación mental” de estudiante imputado por homicidio de inspectora en colegio de Calama

El fallo dividido estableció que los informes muestran rasgos de personalidad, pero no una condición que le impidiera comprender el carácter ilícito de su violento actuar.

Mario Vergara

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La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó este jueves el rechazo a un recurso de amparo presentado por la defensa de Hernán Meneses (18), el estudiante de cuarto medio que el pasado 27 de marzo protagonizó un brutal ataque en el Liceo Obispo Silva Lazaeta de Calama.

Con esta resolución, se mantiene el proceso penal contra el joven, imputado por un delito de homicidio calificado consumado y cuatro homicidios frustrados.

El fallo ratifica lo ya resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, descartando la pretensión de la defensa de suspender el procedimiento bajo la tesis de una eventual inimputabilidad por enajenación mental.

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Los argumentos del máximo tribunal

En una decisión dividida, el máximo tribunal indicó que no existen antecedentes de una afectación que le impidiera al imputado conocer que sus actos eran ilegales.

  • Planificación: El fallo consigna que el ataque no fue un acto impulsivo, sino que hubo una “planificación previa y detallada”, donde el joven evaluó las circunstancias favorables para cometer el crimen.
  • Rasgos de personalidad: Los informes presentados dan cuenta de rasgos de carácter que no constituyen enajenación mental.
  • Examen del SML: No obstante lo resuelto, la Corte ordenó al Juzgado de Garantía que el Servicio Médico Legal (SML) realice un informe pericial exhaustivo sobre las facultades mentales del estudiante para cerrar cualquier duda técnica.

El fatídico 27 de marzo

El ataque ocurrió durante la mañana, cuando Meneses agredió con un cuchillo a dos inspectoras y tres compañeros afuera de un baño. En el incidente falleció la inspectora María Victoria Reyes (59), quien recibió una puñalada fatal en el tórax. La otra funcionaria, Ayde Moya, y tres estudiantes de 16 años resultaron con heridas de diversa gravedad, siendo uno de ellos intervenido en estado crítico.

Este violento episodio ha reactivado con urgencia el debate legislativo en el Congreso sobre la Ley de Convivencia Escolar, incluyendo propuestas para la instalación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales de alta complejidad.

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