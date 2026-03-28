Este viernes por la noche, Argentina enfrentó en un partido amistoso a la selección de Mauritania, luego de no poder concretar una fecha para disputar la Finalissima.

El encuentro, como era de esperar, terminó con triunfo para los trasandinos por 2-1, donde, pese a no mostrar su mejor desempeño, fueron ampliamente superiores al débil conjunto africano.

Tras el partido disputado en La Bombonera, según reportes de distintas figuras presentes en el estadio de Boca Juniors, los futbolistas mauritanos corrieron directamente al camarín de los campeones del mundo para intentar intercambiar camisetas, lo que desató el caos en los pasillos del recinto.

Muchos consiguieron su cometido y se llevaron un recuerdo de los jugadores argentinos, pero otros no corrieron con la misma suerte e incluso intentaron arrebatarse las casacas entre compañeros.

En una imagen captada por Radio Rivadavia, se pudo apreciar a Oumar Ngom feliz con su camiseta de Rodrigo De Paul, pero en pocos segundos aparecieron sus propios compatriotas intentando quitársela, mientras otro futbolista gritaba de forma airada desde atrás.

Finalmente, tuvo que intervenir personal de seguridad del estadio para que los ánimos se calmaran y el propio Ngom pudiera disfrutar tranquilo del regalo que había conseguido.