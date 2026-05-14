Más de 120 páginas chilenas se han visto comprometidas en nuevo ataque generando una reciente alerta digital / Cravetiger

Un reciente reporte del sitio especializado Vecert Analyzer dio a conocer un nuevo ataque masivo contra la infraestructura digital de Chile.

El sitio indicó que más de 120 páginas nacionales se vieron comprometidas producto de un ataque realizado por el grupo Pharaoh’s Team, cuyos integrantes publicaron en diversos canales de difusión su nuevo botín.

Según Vecert Analyzer, el grupo puso a la venta accesos directos a paneles de control y privilegios de administrador de WordPress, lo que otorgaría control completo sobre los sitios web comprometidos y sus bases de datos.

De acuerdo con la información, los sectores afectados en esta oportunidad estarían ligados al Gobierno, la educación, servicios legales, transportes y servicios comerciales de Chile.

Entre los sitios afectados se encuentran la Municipalidad de Palmilla; los colegios San Viator de Macul, Hispano Americano de Valparaíso, Portales de La Florida y Príncipe de Asturias de Valdivia; además de los liceos La Igualdad de Valparaíso y Galvarino Riveros Cárdenas de Castro.

Desde Vecert Analyzer indicaron que los atacantes al tener dichos acceso tienen la capacidad de interceptar correos electrónicos, cargar correos de phishing, desplegar malware a diversos dispositivos y acceder a bases de datos que contengan información sensible.