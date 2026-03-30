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VIDEO. Palestino presenta camiseta especial en conmemoración del Día de la Tierra Palestina

El “Tino Tino” anunció esta edición especial, la cual destaca por replicar fielmente los colores y orígenes del país de Medio Oriente.

Damián Riquelme

Instagram @palestino

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Como es tradición cada año en esta fecha, el Club Deportivo Palestino se sumó a la conmemoración del Día de la Tierra Palestina, una efeméride que recuerda las movilizaciones de 1976 y reafirma el vínculo inquebrantable entre la institución deportiva y sus orígenes en Medio Oriente.

En este contexto de identidad y memoria, el “cuadro de colonia” presentó oficialmente esta edición especial de la marca Capelli, la cual destaca por replicar fielmente la disposición y los colores de la bandera palestina.

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El diseño busca plasmar la esencia del “equipo de los colores que representan a un pueblo”, consolidando así un símbolo que trasciende lo futbolístico.

La nueva indumentaria conmemorativa no solo busca ser un objeto de colección para los hinchas del “Tino Tino”, sino que también tendrá un rol protagonista en el campo de juego. El primer equipo estrenará esta camiseta de forma inmediata, llevándola en su próximo compromiso oficial, este mismo lunes ante O’Higgins por la Copa de la Liga, como un gesto de respeto y representación de su herencia cultural.

Para los interesados en adquirir esta pieza de edición limitada, la camiseta ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club y en puntos de venta autorizados. En la web del elenco tetracolor, la nueva indumentaria del equipo tiene un valor de $49.990 en la indumentaria para adultos y de $44.900 para niños.

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