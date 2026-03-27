El entrenamiento vespertino de la selección argentina de este jueves se vio empañado por una noticia que encendió todas las alarmas en el predio de Ezeiza. Lo que comenzó como una práctica de rutina de cara a los próximos compromisos internacionales terminó con la preocupación de todo el cuerpo técnico debido a un incidente físico que involucra a una de las piezas ofensivas con mayor proyección del equipo.

Se trata de Joaquín Panichelli, el delantero del Racing de Estrasburgo y actual goleador de la Ligue 1, que sufrió una fuerte molestia durante los trabajos con balón. El atacante de 23 años, que llegaba en un estado de forma excepcional tras marcar 16 tantos en el fútbol francés.

Según las primeras informaciones surgidas desde el otro lado de la cordillera, se temía que pudiera haber sufrido una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, la misma pierna que ya lo había marginado de las canchas hace dos años.

Posteriormente, según el comunicado oficial de la selección Argentina, “los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos”, escribieron desde las cuentas oficiales de la “Albiceleste”.

Esta situación dejó al atacante descartado para la doble fecha de amistosos que el conjunto nacional disputará frente a Mauritania y Zambia, junto con no volver a jugar al menos hasta la próxima temporada en Estrasburgo. La baja representa un golpe duro para los planes de Lionel Scaloni, quien buscaba consolidar al ex River Plate como una alternativa seria en el ataque para la lista definitiva del Mundial 2026.

Cabe destacar que en el elenco trasandino también siguen de cerca la evolución de Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. Ambos futbolistas presentan diversas molestias físicas y, ante el riesgo de complicaciones, el cuerpo técnico analiza preservarlos en el duelo de hoy viernes ante Mauritania en La Bombonera para que puedan llegar en condiciones al segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo.